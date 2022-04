Hannover. Die Winternothilfe für Obdachlose in Hannover ist beendet. Ende März schloss die Tagesöffnung der Massenunterkunft am Alten Flughafen, jetzt macht auch das „Nachtcafé“ an der Lister Meile zu. Sozialdezernentin Sylvia Bruns ist zufrieden und kündigt Wiederholung im kommenden Winter an. Kostenpunkt bisher: rund 350.000 Euro.